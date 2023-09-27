Menderes'te Kentin Duvarlarına İnce Dokunuş

Menderes Belediyesi tarafından yapılan duvar boyama çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

Menderes Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan boyama çalışmaları dikkat çekiyor. Sanatsal çalışmalarla hem park duvarları hem de belirlenen noktalarda ki duvarlar resmediliyor. Çizilen motifler ve ilçeye özgü figürler vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Menderes Belediye Başkanı Vekili Erkan Özkan, ilçe genelinde bu tür sanatsal çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, " İlçemizin çehresini değiştirecek hizmetlerimiz devam ediyor. Menderes'imizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz boyama çalışmalarımızla farklı ve herkesin beğenisini kazanan işlere imza atıyoruz. Parklarımızın duvarları başta olmak üzere gerekli görülen alanlarda sanatsal boyama çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.