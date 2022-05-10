Menderes'te Gökyüzü Uçurtmalarla Renklenecek

Menderes Belediyesi tarafından, 15 Mayıs Pazar günü, Özdere Orta Mahalle'de Uçurtma Şenliği düzenlecek. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen İzmirlileri renkli etkinliklerin yer alacağı şenliğe davet etti.

Gün boyu eğlenceli etkinliklerin yapılacağı şenlikte, Menderes Belediyesi tarafından çocuklara 5 bin adet uçurtma dağıtılacak.

Uçurtma Şenliği hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, pandemiden dolayı birçok etkinliği ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Pandeminin gölgesinde zorlu 2 yılı geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte festivallerimize ve şenliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkımızda gerçekleşecek şenliğimizde, çocuklarımız şişme oyun parklarıyla eğlenirlerken, gün boyu çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir Pazar aktivitesi yapmış olacaklar. Şenlik alanımızda gün boyu ücretsiz pamuk şeker ve macun şekeri dağıtılarak çocuklarımıza eski sokak kültürünü tekrardan yaşatmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız geleneksel lezzetleri tadarlarken ücretsiz dağıtacağımız 5 bin uçurtma ile de hayallerini gökyüzüne taşımış olacaklar" dedi.

Başkan Kayalar, keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen herkesi, 15 Mayıs Pazar günü saat 11.00 ile 18.00 saatleri arasında Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkında düzenlenecek şenliğe davet etti.