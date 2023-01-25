Menderes'te 'Gastronomi Kültür ve Tanıtım Festivali' Başlıyor

Menderes, 26-29 Ocak günleri arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı’nda, ‘Gastronomi Kültür ve Tanıtım Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Menderes, 26-29 Ocak günleri arasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı'nda, 'Gastronomi Kültür ve Tanıtım Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

İlçede bulunan 10 sivil toplum kuruluşu ile Menderes Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşı olduğu festivalde yöresel lezzetler, hediyelik eşya stantları, konserler ve halk dansları gösterileri yer alacak. Yarın başlayacak festivalin eğlenceli ve lezzetli geçeceğini belirten Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Tüm hemşehrilerimizi, ücretsiz ikramların, göz alıcı stantların ve konserlerin yaşanacağı festivalimize davet ediyorum" dedi.

Özkan, Menderes Belediyesi olarak ilçenin tanıtımı konusunda festivaller yapmaya devam edeceklerini de belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Menderes Belediyesi olarak ilçemizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak adına etkinliklerimize ve festivallerimize devam edeceğiz. Ayrıca bu anlamda çaba harcayan dernek ve STK'larımızı da desteğimizi sürdüreceğiz. Bu sayede Menderes'imiz bir marka kent haline gelecek."