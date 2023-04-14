Menderes, Sakız Ağaçlarıyla Süslenecek

Menderes Belediyesi, Özdere Çukuraltı mahallesinde bölge okul öğrencileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımları ile sakız ağacı dikim etkinliği gerçekleştirdi. İlçede sakız ağacı yetiştirme potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Başkanvekili Erkan Özkan, "Topraklarımız çok verimli, bu topraklarda mandalina, salatalık, üzüm narenciye, avokado yetiştiği gibi artık ağaçlardan sakız da damlayacak" dedi.

Menderes Belediyesi, Özdere Çukuraltı mahallesinde bölge okul öğrencileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımları ile sakız ağacı dikim etkinliği gerçekleştirdi. İlçede sakız ağacı yetiştirme potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Başkanvekili Erkan Özkan, "Topraklarımız çok verimli, bu topraklarda mandalina, salatalık, üzüm narenciye, avokado yetiştiği gibi artık ağaçlardan sakız da damlayacak" dedi.

Tarımsal Hizmetler Müdürü Teoman Aygün konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Menderes Belediyesi ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak bölgemizin farkındayız ve bu yönde ciddi çalışmalar yapmaktayız. Bölgenin ihtiyaçlarını bilirkişiler, üreticilerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz ile bir araya gelerek belirliyor ve ona göre bir yol haritası geliştiriyoruz. Bu çalışmaların sonucunda da şimdilik sakız ağacı dikimi gerçekleştirdik. Amacımız öğrencilerimizin toprak ile tanışması ve kendi diktikleri ağaçların büyüme serüvenine ortaklık ederek gelişimlerine katkı sağlamak. Bu yönde verimli ve yerinde çalışmalarımız devam edecek."

"TOPRAK HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ AMA EN ÇOK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

Menderes Belediyesi Başkanvekili Özkan, "Bu tarz etkinliklerin öğrenciler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızın toprak ve bitkiler ile iç içe olmasının gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacağı kanısındayım. Böylelikle çocuklarımızın yaşadığı coğrafyanın farkına varmaları ve daha yaşanılası bir yer haline getirecekleri inancındayım. Ayrıca bölgemiz içinde bu tarz etkinliklerin yerinde olduğunu düşünüyorum. Tarımsal hizmetler müdürlüğümüz bölge şartlarına uygun çalışmalar yapıyor ve bu yönde çalışmalarını devam ettiriyor. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.