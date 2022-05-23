Menderes İçin Önemli Adım - Haberler

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes'e değer katacak projeler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştü. Başkan Kayalar, ilçeye kazandıracakları 4 proje ile Menderes'in İzmir'in gözde ilçelerinden biri olacağını belirtti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Menderes'e yapacakları hizmetler ve projelerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştü.

Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Kayalar, "Yıl sonuna kadar temelleri atılacak 4 proje ile Menderes'imiz İzmir'in parlayan yıldızı haline gelecek" dedi.

Menderes'te hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi veren Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

"Menderes'imizin gelişimi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyemizle ortak çalışmalarımız doğrultusunda 4 büyük projeyi ilçemize kazandıracağız. Bunlardan ilki 'Meydan Projesi'. Hayata geçireceğimiz meydan projesi ile ilçemize girişten belediye binamıza kadar olan Atatürk Caddesi baştan aşağı yenilenecek. En büyük sorunlardan biri olan kaldırım sorunu ile vatandaşlarımız rahat bir nefes alırken, yenilenecek yollar ve ışıklandırma çalışmalarıyla da Menderes'imizin çehresi değişmiş olacak."

Başkan Kayalar, Görece bölgesine kazandırılacak ve proje çizim işlemleri tamamlanan Görece Rekreasyon Alanı ile ilgili olarak da "Yaklaşık 80 dönümlük alana kazandıracağımız rekreasyon alanında yürüyüş pistlerinden, tiyatro ve oyun alanlarına; kafeteryalardan, spor tesislerine birçok farklı konsepti içinde barındıracak rekreasyon alanımız vatandaşlarımızın hizmetine açılacak" diye konuştu.

Üreticinin ve tarımın da yanlarında olduklarını belirten Başkan Kayalar, Tekeli bölgesinde bulunan 35 dönümlük alanın Tekeli Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi olarak hizmete açılacağını, böylece çiftçinin rahat bir nefes alacağını söyledi.

Başkan Kayalar 4 önemli projeden birinin de Özdere bölgesinde hayata geçirilecek Gençlik Kampı olduğunu belirterek, "Özdere'de yapımına başlanan Gençlik Kamp Merkezi ile de gençlerimiz doğal güzellikleri içinde barındıran ilçemizde kamp yapıp, açık ve kapalı spor alanlarıyla da keyifli vakit geçirebilecekler" dedi.

BAŞKAN KAYALAR'DAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu ve koordineli şekilde çalıştıklarına da dikkati çeken Başkan Kayalar, sözlerini şöyle noktaladı:

"İzmir Büyükşehir Belediyemizle hayata geçireceğimiz 4 büyük projenin temeli yıl sonuna kadar atılmış olacak. Bu konuda ilçemize verdiği değer ve hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere, tüm birim amirlerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Menderes'i İzmir'in parlayan yıldızı yapmak için çalışmalarımız ilk günkü heyecanımızla devam edecek."