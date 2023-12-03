Menderes Belediyesi Engellilere Yönelik Hizmetlerini Sürdürüyor

Menderes Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında tekerlekli sandalye bağışları, akülü araba şarj istasyonu ve engelsiz ulaşım aracı gibi hizmetler yer almaktadır. Ayrıca engelli erişimine uygun parklar ve sosyal kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Menderes Belediyesi, engellilerin ihtiyaçlarına önem vererek onlara destek olmaktadır.

Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak çok sayıda hizmet üreten Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, "Herkesin yüzünün güldüğü, huzurlu ve mutlu bir Menderes için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından engellilere yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetler gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 18 adet tekerlekli sandalye bağışında bulunurken, 1 adet akülü araba şarj istasyonu ilçeye kazandırıldı. 88 adet tekerlekli sandalyenin de tamiri yapılıp engelsiz ulaşım aracı ile 165 vatandaşa destek verildi. Sosyal kültürel etkinliklerle engelli vatandaşların yanında olunurken engelli erişimine uygun parklar da ilçeye kazandırıldı. Kırmızı bayrak çalışması için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Menderes'te 5 Aralık Salı günü 'Engelsiz Tiyatro ve Söyleşi' etkinliği de gerçekleştirilecek. İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker ve Balçova Belediyesi Engelli Hakları Sorumlusu Rıza Mutkilioğlu'nun konuşmacı olacağı etkinlik Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi'nde saat 13'de gerçekleşecek.

"VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Menderes'te herkesin sesi olarak hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "İlçemizdeki tüm vatandaşlarımızın sesi olmak adına sürdürdüğümüz hizmetlerimizde engelli hemşehrilerimizin de hayatını kolaylaştıracak çalışmalara önem veriyoruz. Bu kapsamda onların ihtiyacı olan uygulamalarla kendilerine destek oluyoruz. Herkesin yüzünün güldüğü, huzurlu ve mutlu bir Menderes için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.