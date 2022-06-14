Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Köse'den, Domaniç İlçe Temsilcisi Aydın'a tebrik ziyareti

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Domaniç İlçe Temsilcisi Recep Aydın'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, Domaniç İlçe Temsilcisi Recep Aydın'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Köse, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gayreti, çalışkanlığı, kucaklayıcılığı ve dirayetiyle Hayme anamızın diyarı Domaniç'te yetkide emaneti geri alan İlçe Temsilcimiz Recep Aydın'ı ziyaret ederek şahsım ve teşkilatım adına tebrik ettim. İlçe Temsilcimiz Aydın, çok kısa bir sürede Domaniç'te eğitim çalışanlarının büyük teveccühüne mazhar olacak çalışmaları, sosyal faaliyetleri ve samimiyetiyle göz kamaştırıyor. Kendisini ve ekibini tebrik ediyor, Domaniç eğitim camiamıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Domaniç Kütahya Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title