Haberler

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Tunceli'de Teşkilat Mensuplarıyla Buluştu

Güncelleme:
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Tunceli'deki İl Divan Toplantısı'nda kamu çalışanlarının sorunları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda kamu hizmetleri ve sendikal çalışmalar ele alınırken, Filistin halkına destek mesajı da verildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Tunceli'de İl Divan Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Tunceli İl Temsilcisi Bülent Kar, Tunceli programları kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından İl Divan Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kent protokolüne yönelik önemli temaslarla başlayan program, kamu çalışanlarının sorunları, sendikal çalışmalar ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı kapsamlı bir istişare ortamıyla devam etti. Ziyaretler sırasında Filistin halkına destek mesajı taşıyan anlamlı bir jest de yaşanırken, toplantı örgütlenme faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve ortak aklın pekiştirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Tunceli İl Temsilcisi Bülent Kar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'de yoğun bir program gerçekleştirdi. Programın ilk durağı, Tunceli Valisi Şefik Aygöl oldu. Valilik makamında yapılan görüşmede kentte sunulan kamu hizmetleri, çalışanların yaşadığı sorunlar ve sendikanın yürüttüğü çalışmalar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Heyet, daha sonra Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'yi ziyaret etti. Bu ziyarette eğitim alanındaki gelişmeler, çalışanların talepleri ve devam eden projeler üzerine istişareler gerçekleştirildi. Programın dikkat çeken anlarından biri, ADEM Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Ahmet Zülfü Türkoğlu ve kulüp üyelerinin Genel Başkan Ali Yalçın'a çiçek takdim ederek Filistin'e destek simgesi olan mavi kurdeleyi sunması oldu. Bu anlamlı jest, küresel adalet mücadelesine verilen desteğin ve dayanışmanın önemini bir kez daha öne çıkardı.

Ziyaretlerin ardından Memur-Sen Tunceli İl Divan Toplantısı düzenlendi. Genel Başkan Ali Yalçın, toplantıda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek çalışma hayatının güncel gündemlerini ele aldı. Toplu sözleşme sürecinin kazandırdığı yeni haklar, kamu görevlilerine yönelik iyileştirmeler ve sendikal mücadelenin önümüzdeki dönemde odaklanacağı başlıklar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Toplantı; örgütlenme faaliyetlerini güçlendirmek, sahadaki birlik ve dayanışmayı pekiştirmek ve yeni döneme ilişkin yol haritasını netleştirmek açısından önemli bir istişare platformu oldu. İl temsilcileri, şube başkanları, ilçe temsilcileri ve komisyon üyelerinin katılımıyla güçlü bir ortak akıl zemini oluşturuldu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
