Yalova'da kamuda ücret eşitsizliğine dikkati çektiler

Memur-Sen Yalova teşkilatı, kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizliğine dikkat çekmek için Yalova Defterdarlığı önünde eylem gerçekleştirdi. 81 ilde eş zamanlı yapılan eylemde, görevdeki huzursuzluklar ve ücret dengesizliği vurgulandı.

Memur-Sen Yalova teşkilatı, 2026 yılının ilk maaş gününde Yalova Defterdarlığı önünde kamu görevlileri arasındaki ücret adaletsizliğine dikkati çekmek için eylem gerçekleştirdi.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen eylemde basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Kurumlarda huzur kalmadı, sistem tıkandı. Kamu görevlileri koridorlarda bordro kıyaslaması yapıyor, sabah servise bindiğinde 'bunca yılın emeğinin karşılığı bu muydu' diye soruyor. Gece nöbet tutan güvenlik görevlisi, yanında aynı işi yapan farklı statüdeki personele kendisinden katbekat fazla ücret verildiğini görüyor. Ücrette denge yoksa sistemde bütünlük olmaz" denildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
