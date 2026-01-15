Haberler

Memur-Sen'den Mardin'de "Kamuda Ücret Reformu İstiyoruz" Eylemi

Güncelleme:
Memur-Sen üyeleri, kamu çalışanları arasındaki ücret dengesizliği ve gelir adaletsizliğine dikkat çekmek amacıyla eylem düzenledi. Mardin İl Başkanı Abdülselam Demir, kamu personel sisteminde köklü reformlar talep ettiklerini vurguladı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Memur-Sen üyeleri, "Kamuda Ücret Reformu İstiyoruz" talebiyle eylem yaptı. Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdülselam Demir, "Ücretlerdeki dengesizlik ve gelirdeki adaletsizlik artık görmezden gelinemez" dedi.

Memur-Sen Mardin İl Başkanlığı tarafından, "Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik, kamuda huzursuzluk bitsin / Kamuda Ücret Reformu İstiyoruz" çağrısıyla Artuklu ilçesinde bulunan Karayolu Parkı Şakir Nuhoğlı Camisi yanında basın açıklaması düzenledi.

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Demir, burada yaptığı açıklamada, ücret adaletsizliğinin kamuda huzuru bozduğunu, durumun artık kabul edilemez bir noktaya geldiğini vurguladı.

Demir, "Kamu işvereni ve hakem heyeti, 7. ve 8. dönem toplu sözleşmelerde reva gördüğü zamlarla memurları sadece enflasyona ezdirmekle kalmadı, aynı zamanda kamu personeli arasındaki ücret dengesini tamamen bozdu. Kamuda iş barışı ve huzurumuz bozuldu, memurlar olarak şevkimiz kırıldı. Ücretlerdeki dengesizlik ve gelirdeki adaletsizlik artık görmezden gelinemez" dedi.

Kamu personel sisteminde köklü reformlar talep ettiklerini belirten Demir, "Kariyer basamaklarının düzeltildiği, güvencenin arttığı, ücret skalasının görev, unvan ve sorumluluk merkezli yapılandırıldığı, farklı statüler arasındaki ücret dengesizliğinin giderildiği bir kamu personel reformu istiyoruz" diye konuştu.

Kamu görevlileri için yeni, evrensel sendikal hak ve özgürlükleri içeren bir yasa yapılması gerektiğini vurgulayan Demir, "'Mali ve sosyal haklarımızı belirleyen mevcut toplu sözleşme sistemi ve Hakem Kurulu'yla artık buraya kadar' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
