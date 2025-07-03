Memur-Sen'den Maaş ve Refah Payı Talebi

Memur-Sen'den Maaş ve Refah Payı Talebi
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaşlardaki kaybın artarak devam ettiğini ve kamu görevlilerine refah payı verilmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ve yaşam standartlarının düştüğünü belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyon artış hızı düşse de maaşlardaki kayıp hızı artarak devam etmektedir. Geçim derdinin arttığı bir dönemde refah payı verilmesi ve iyileştirme yapılması şart olmuştur" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından 'Kayıplar enflasyon farkıyla değil, refah payıyla telafi edilmelidir' notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılının Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1,37 ve 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak açıklandı. Yüzde 10,07 enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş/ücret artışı yüzde 15,57 olarak kayıtlara geçti. Bu oranlarla birlikte en düşük kamu görevlisi maaşı (bekar, sendikalı) 41 bin 120 liradan 47 bin 520 liraya, en düşük kamu görevlisi emeklisi aylığı 19 bin 570 liradan 22 bin 615 liraya yükselecektir. Henüz maaş ve ücretlere artış gelmeden temmuz ayından itibaren doğalgaza gelen zam ve haziran ayı içerisinde piyasada yaşanan anlık değişimin enflasyon rakamlarına yansımasa da ceplerimize yansıdığını yaşayarak görüyoruz. Açıklanan enflasyon rakamları ile sosyal hayatta yaşanan enflasyon arasındaki uçurum, bütün bireyler tarafından gün geçtikçe daha derinden hissedilmektedir. Enflasyon artış hızı düşse de maaşlardaki kayıp hızı artarak devam etmektedir. Geçim derdinin arttığı, kira fiyatlarının uçtuğu, maaş ve ücretlerin yoksulluk sınırıyla açlık sınırı arasında sıkıştığı bir dönemde kamu görevlilerimize ve emeklilerimize refah payı verilmesi ve iyileştirme yapılması şart olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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