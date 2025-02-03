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Memur Maaş Artışları İlk Ayda Eridi

Memur Maaş Artışları İlk Ayda Eridi
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Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, Ocak 2025'te memurlara yapılan yüzde 6 maaş artışının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını açıkladı. Cengiz, memur ve emeklilerin alım gücünün kaybolduğunu ve yeni bir yasa çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri ve SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Ocak 2025 ayında memurlara, 2024 yılı enflasyon farkı hariç yüzde 6 maaş artışı verilmişti. Maaş artışı daha ilk ayda eridi gitti" dedi.

2025 yılının ilk enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yazılı açıklama yapan Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, memurlara yapılan zam oranının ilk aydan itibaren yetersiz kalmaya başladığını belirterek, bu durumu daha önce anlatmaya çalıştıklarını ancak yetkililere bu durumu anlatamadıklarını belirtti. Enflasyon ile paranın eridiğini ifade eden Cengiz, "TÜİK tarafından 2025 yılının ilk enflasyon verisi açıklandı. Buna göre Ocak 2025 ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 5,03 olduğu görülüyor. Halbuki Ocak 2025 ayında memurlara, 2024 yılı enflasyon farkı hariç yüzde 6 maaş artışı verilmişti. Maaş artışı daha ilk ayda eridi gitti. Kamu Birliği Konfederasyonu ve SAVDES-SEN olarak geçtiğimiz altı ay boyunca bas bas bağırdık. 40 derece sıcakta Anıtpark'ta miting, Ankara'nın ayazında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi, eksi 1 derecede Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, TV programları ve bakanlık ziyaretlerinde dile getirerek memur ve emeklilerine refah payı isterken bunu anlatmaya çalışıyorduk" ifadelerine yer verdi.

Kendilerinin bundan sonraki sözleşmelere davet edilmesi gerektiğini vurgulayan Cengiz, şöyle devam etti:

"Bizler; görünen köy misali ilgilileri uyarmaya çalışırken, perşembenin gelişi zaten çarşambadan belli değil miydi? Ancak kimse anlamadı veya işine gelmediği için anlamak istemedi. ya şimdi ne olacak? 2025 yılı Temmuz ayına kalan beş ay boyunca memur ve emekli yine alım gücünü kaybederek, cebinden harcayacak, borcun üstüne borç katacak. Çözüm yok mu? Var. Vakit geçirilmeden memur ve emeklilerin taban aylıklarına yeniden değerleme oranından ilave artış yapılması için TBMM'den yeni bir yasa çıkarılmalıdır. Böylelikle memur ve emeklileri alım gücü kaybına karşı korumaya alınmalıdır. Ayrıca, memurlarımız 7 farklı toplu sözleşmede memurların yüzde 90'ını yoksulluk sınırı altına itekleyen yetkili sendika ve konfederasyona gerekli dersi vermeli, siyasetsiz ve yeni nesil sendikacılığın temsilcisi Kamu Birliği Konfederasyonu ve paydaş sendikalara Ağustos 2025 ayında başlayacak 8'nci dönem toplu sözleşmeye katılmak üzere yetki vermelidir. Hayatın gerçeği ve hakkaniyet bunu gerektirir. Kaybedecek zaman yoktur. Temmuz ayını beklemek denirse de çok geç olur. Artık dayanacak takati kalmayan memur ve emeklilerine yazık olur. Umarım bu sefer memur ve emeklinin feryadını anlar ve dinlerler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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