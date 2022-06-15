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Memur adaylarına ücretsiz kamp

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Memur adaylarına ücretsiz kamp

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından memur adayları için 27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında ücretsiz KPSS Genel Tekrar Kampı düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından memur adayları için 27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında ücretsiz KPSS Genel Tekrar Kampı düzenlenecek.

Lise-ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik Pagem Akademi işbirliğiyle düzenlenecek olan Nevşehir Belediyesi KPSS Genel Tekrar Kampı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. KPSS'ye girecek adayların sınav öncesi bilgilerini tazelemelerini sağlayacak olan kampa il genelindeki KPSS'ye girecek olan tüm adaylar ücretsiz olarak katılabilecek. 27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz 2022 Pazar günü sona erecek olan kamp 09.30-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Coğrafya, Anayasa ve Vatandaşlık Bilgisi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik, Genel Tarih ve İnkılap Tarihi

başlıklarında gerçekleştirilecek kampa katılmak isteyenler http://nevsehirbelediyesigenclikspor.com/ adresinden online kayıtlarını yaptırabilecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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