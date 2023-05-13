Memleketinde oy kullanacak depremzedeler için valilik harekete geçti

Eskişehir Valiliği, AFAD koordinesinde memleketinde oy kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara 2 otobüs ile ulaşım imkanı sağladı.

Eskişehir Valiliği bünyesi ve AFAD koordinesiyle 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde memleketlerinde oy kullanmak isteyen 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip, kentte bulunan vatandaşların ulaşımı için çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde memleketinde oy kullanmak isteyip de otobüs bileti bulamayanlar başta olmak üzere, depremzede vatandaşlar tespit edildi. Eskişehir Valiliği kararı ile depremzede vatandaşları kentten alan 2 otobüs Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

Öte yandan, vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra aynı otobüslerle Eskişehir'e geri dönebilecekler. - ESKİŞEHİR

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