Memleket Partisi Samsun 3. Sıra Milletvekili Adayı Gösterilen Rüstem Kara, İstifa Ederek CHP'ye Katıldı

Memleket Partisi'nin Samsun il kurucularından olan Rüstem Kara, 3. sıra milletvekili adayı gösterildiği Memleket Partisi’nden istifa etti. Kara CHP’ye katılarak, "Millet İttifakı’nın oluşumunda etkin bir rol oynayan ve ortak bir program hazırlayan siyasi partilerin, bütün düşünce aykırılıklarına rağmen, bunları bir tarafa bırakarak, birleşmelerini ülkemizin birliği ve bütünlüğü açısından çok değerli buluyorum. Seçimleri birleşerek kazanacağız" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Memleket Partisi'nin Samsun il kurucularından olan Rüstem Kara, 3. sıra milletvekili adayı gösterildiği Memleket Partisi'nden istifa etti. Kara CHP'ye katılarak, "Millet İttifakı'nın oluşumunda etkin bir rol oynayan ve ortak bir program hazırlayan siyasi partilerin, bütün düşünce aykırılıklarına rağmen, bunları bir tarafa bırakarak, birleşmelerini ülkemizin birliği ve bütünlüğü açısından çok değerli buluyorum. Seçimleri birleşerek kazanacağız" dedi.

Memleket Partisi'nden istifalar sürüyor. Memleket Partisinin Samsun kurucularından olan eski İlkadım ilçe başkanı ve 3. sıra milletvekili adayı gösterilen Rüstem Kara, hem milletvekilliği adaylığından hem de parti üyeliğinden istifa etti.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, üyelik işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kaya'ya rozetini takmadan önce şunları söyledi:

"UMUTLA ÜLKENİN KARANLIĞI YARIŞIYOR"

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP'ye katılımlarından dolayı memnuniyetini şu ifadelerde anlattı:

"Bugün de böyle bir mutlu günde, genel seçimlere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok kısa bir süre kala, 24 gün kala, bu çok mutlu, çok kıymetli bir gün yaşıyoruz. Uzun yıllardır memleket mücadelesinde özellikle demokratik kitle örgütlerinde, sendikal camiada, çok kıymetli işlere imza atmış, bizimle daha önceki dönemlerde, omuz omuza, sırt sırta, demokrasi mücadelesinde, memleket mücadelesinde, uzun yıllar beraber yol yürüdüğümüz, dayanışma içerisinde olduğumuz, çok kıymetli önceki dönem Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı, Rüstem Kara başkanın, aynı zamanda yine, çok kıymetli, yol arkadaşımız, önceki dönemlerde de beraber yol yürümüştük, Mahir İnce kardeşimiz, Mahir İnce dostumuz, daha önce çıkmış oldukları yolda, Memleket Partisi'nde Muharrem İnce ile birlikte Samsun'da yol yürümüş, ama demişler ki 'Bugün itibariyle artık ayrışmak zamanı değil. Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor bu seçimde. Umutla ülkenin karanlığı yarışıyor bu seçimde.' Tam bu sebeple aramıza katılmaya, bizlere güç vermeye, bizlere omuz vermeye, bizlere destek olmaya, ezcümle CHP'mize üye olmaya gelmişler, şeref vermişler. İnşallah gücümüze güç katacaksınız kıymetli başkanlarım. Gücümüze güç katacaksınız bu memleket mücadelesinde tek adam sisteminden, tek adam cuntasından, sizlerin vermiş olduğu destekle omuzla hep birlikte milli mücadelenin ilk adımının atıldığı kurtaran şehir Samsun'dan, Türkiye'de birliği beraberliği hakim kılacağız. Katılımlarınızdan dolayı, vermiş olduğunuz destekten dolayı, güçten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum."

"TEK ADAM REJİMİNE SON VERMEK İÇİN MİLLET İTTİFAKINDAYIZ"

Rüstem Kara da Memleket Partisi'nden istifa gerekçelerini şöyle anlattı:

"Uzun yıllar birlikte sendikal mücadele içinde olduğum, başkanlarım ve değerli arkadaşlarım, beni yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarım, bu ülkede yargı bağımsızlığı için, devletin kurumlarına yeniden işlev kazandırmak için, çocuklarımızın ve gençlerimizin, geleceğini başka ülkelerde aramasının önüne geçmek için, bu iktidardan kurtulmak zorundayız. Plansız ve programsız, bir ekonomi modeliyle, tarımsal üretimi bitiren, işsizlik sorunu ve hayat pahalılığını çözemeyen, eğitim sistemini yerle bir eden, üniversitelerimizi bilim üretemez hale getiren, bu iktidardan hep beraber kurtulmak istiyoruz. Ülkemizde yaşanmakta olan, mülteci sorununa çözüm bulmak, tek adam rejimine, son vermek amacıyla Millet İttifakı'nın oluşumunda etkin bir rol oynayan ve ortak bir program hazırlayan siyasi partilerin, bütün düşünce aykırılıklarına rağmen, bunları bir tarafa bırakarak, birleşmelerini ülkemizin birliği ve bütünlüğü açısından çok değerli buluyorum. Seçimlerin birleşerek kazanacağız. İttifak olmayı zorunlu hale getiren, seçim sisteminin kendisidir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 yapılacak olan seçimlerde tarihin doğru tarafında yer almak adına Memleket Partisi'nden istifa ederek Millet İttifakı'nın yanında yer alıyoruz. Bu bağlamda, cumhuriyete ve onun ilkelerine sonuna kadar sahip çıkacağıma inandığımız, Atatürk'ün de kurucusu olduğu CHP'ye üye olarak katılıyoruz. Her şey çok güzel olacak, birlikte başaracağız, birlikte başaracağız."

Konuşmaların ardından il başkanı Fatih Türkel, Rüstem Kara ve Mahir İnce'ye rozetlerini taktı.