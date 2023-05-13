Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde "twitter" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen...
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde "twitter" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde "twitter" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel