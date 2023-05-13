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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde 'twitter' isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde "twitter" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen...

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde "twitter" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde "twitter" isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla yürütülen soruşturmada 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memleket Partisi Muharrem İnce Yerel Haberler

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