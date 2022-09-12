- ÖZEL) Memleket hasretini şehrin tabelasını öpüp, sarılarak dindirdi Memleketine girer girmez yaptığı ilk görenleri hem duygulandırdı hem de gülümsettiAFYONKARAHİSAR Ankara'da görev yapan bir memur uzun bir aradan sonra izne ayrılıp memleketi Afyonkarahisar'a gelir gelmez yaptığı ilk şey...

- ÖZEL) Memleket hasretini şehrin tabelasını öpüp, sarılarak dindirdi

Memleketine girer girmez yaptığı ilk görenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti

AFYONKARAHİSAR Ankara'da görev yapan bir memur uzun bir aradan sonra izne ayrılıp memleketi Afyonkarahisar'a gelir gelmez yaptığı ilk şey sosyal medyada adeta izlenme rekorları kırdı. Memurun şehrin tabelasını öpüp, sarıldığı anları görenler hem duygulandı hem de güldü.

Ankara'da bir kamu kurumunda görev yapan Mejnun Sancak isimli memur yaklaşık 6 ayın ardından senelik izne ayrılıp memleketi olan Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyüne geldi. Ailesi ile birlikte memleketine gelen Sancak, Afyonkarahisar kent girişindeki şehir tabelasını görünce aracını uygun bir yere park edip görenlerin adeta içini ısıtan bir şey yaptı. Aracından inip şehir tabelasını zıplayarak defalarca öpen Sancak, daha sonra tabelayı silerek sarıldı. Sancak'ın eşi ise

kocasının memleketi hasretini gidermek için yaptıklarını cep telefonu ile videoya alıp sosyal medya hesabına yükledi. Görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenip, paylaşıldı.