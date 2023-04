Meme Kanserine Dikkat Çeken 'Metamazon Belgeseli' Mersin'de Kadınlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; Mersin Kent Konseyi ve Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü iş birliğiyle, kadınları konusu meme kanseri olan 'Metamazon Belgeseli' ile buluşturdu. Belgeseli izleyenler arasında meme kanserini yenmiş kadınlar da yer aldı.

Kansere dikkat çekmek amacıyla harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarından kadınların ulaşımını sağlayarak, Metamazon'la bilinçlenmesini ve farkındalık yaşamasını sağladı. Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonu'ndaki gösterime, kentin farklı noktalarından çok sayıda kadın katıldı. Etkinlik öncesinde kadınlara pembe kurdele de dağıtıldı.

Can Adiloğlu'nun yazdığı ve yönettiği Metamazon Belgeseli, metastatik meme kanseri teşhisi konulan Canan Perdahlı üzerinden meme kanserine dikkat çekiyor. Kendisi de metastatik meme kanseri olan Canan Perdahlı'nın, teşhis konduktan sonra o zamana kadar yapamadığı her şey için pişmanlık duyması ve geriye kalan zamanını, istediği her şeyi yaparak geçirmeye karar vermesi üzerine yoğunlaşıyor. Canan Perdahlı, kanser olmasına rağmen umudunu yitirmiyor ve yaşama sevinci ile hastalığa, eğlenceli ve pozitif yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Canan Perdahlı, Türkiye'nin ilk Metastatik Meme Kanseri Derneği'ni de kurarak, kendisi gibi binlerce kadına umut oluyor.

Mersin Kızkalesi Rotaract Kulübü Başkanı Dicle Erdur, dernek olarak yürüttükleri 'Geç Kalmadan Fark Et' projesi kapsamında, Metamazon Belgeseli'nin gösterimi için çalıştıklarını belirterek, "Bu belgesel gösterimi bizim için çok kıymetliydi. Bu belgeselin gösterimi için çok çaba gösterdik. Belediyenin de bu yönde bir çalışması vardı. Bu anlamda Kent Konseyi Başkanı'mız sevgili Ayferi Tuğcu da bize destek oldu ve belgeselin gösterimini yaptık" dedi.

Çalışmanın önemine vurgu yapan Erdur, şöyle devam etti:

"Bu bir farkındalık çalışması. Çünkü toplumumuzda farkındalıklara ve aslında bazı şeylerin erken tanısına dikkat çekmek çok önemli. O anlamda bizim için de çok kıymetli bir etkinlik oluyor. Kent Konseyi'ne de Büyükşehir Belediyesi'ne de desteklerinden ve iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizimle hep bir aradaydılar, bizim hep yanımızda oldular. Bu anlamda destekleri bizim için çok kıymetli."

Meme kanserini yenen ve Metamazon Belgeseli'ni izlemeye gelen Zeynep Çavgun Keskin, şunları söyledi:

"Ben 2017 Ağustos ayında meme kanserine yakalandım. Ameliyat oldum. Sağ göğsüm ve koltuk altım alındı, ama 6. yılımdayım. Mücadelemi bitirdim. Halen kontrollerime devam ediyorum. Güçlü olmak ve inanmak gerekiyor. Meme kanserini atlattım ve şu anda da Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantlarındayım. Hem üretiyorum hem de sosyalleşiyorum. Bu belgeseli bize sundukları için de çok teşekkür ediyorum."

Meme kanserini yenen bir başka isim Dilek Danacı da şunları dile getirdi:

"Meme kanserine 4 yıl önce yakalandım. Başıma gelene kadar bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Ama çok şükür tedavilerle, ameliyatlarla geçiyor, atlatılıyor. Biraz sabır göstermemiz gerekiyor. Olumlu buluyorum. Halkı bilgilendirmek gerekiyor. İnsanlar kanser kelimesini duyduğunda çok panik yapıyor, ki ben de öyleydim. Ama eğitim şart. Gerçekten bu tarz etkinliklerin olması gerekiyor. Büyükşehir Belediye'miz de gerçekten çok çalışıyor. Sadece bu konuda da değil. Aslında birçok kurslar var, çok güzel çalışmalar oluyor."

Tarsus Kadınlar Derneği'nden Perihan Taze ise "Büyükşehir tarafından davetli olarak geldik. Sağ olsunlar ulaşımımızı da sağladılar. Güzel bir etkinlik, kadınlar bilgilendiriliyor" diye konuştu.