Haberler

Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Patnos'ta Düzenlendi

Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Patnos'ta Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen etkinlikte, meme kanseri farkındalığı artırıldı. Katılımcılara erken teşhisin önemi ve tarama yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nun eşi Merve Dertlioğlu, İlçe Sağlık Müdürü Beyza Öztoprak ile birlikte "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Etkinlikte, kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılarak erken teşhisin hayat kurtardığı mesajı verildi. Program kapsamında katılımcılara meme kanserinde tarama yöntemleri, belirtiler ve düzenli kontrollerin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Merve Dertlioğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Beyza Öztoprak, farkındalık ayı süresince yapılacak etkinliklerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tüm kadınların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundular. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.