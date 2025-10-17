Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Patnos'ta Düzenlendi
Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen etkinlikte, meme kanseri farkındalığı artırıldı. Katılımcılara erken teşhisin önemi ve tarama yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nun eşi Merve Dertlioğlu, İlçe Sağlık Müdürü Beyza Öztoprak ile birlikte "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
Etkinlikte, kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılarak erken teşhisin hayat kurtardığı mesajı verildi. Program kapsamında katılımcılara meme kanserinde tarama yöntemleri, belirtiler ve düzenli kontrollerin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Merve Dertlioğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Beyza Öztoprak, farkındalık ayı süresince yapılacak etkinliklerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tüm kadınların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundular. - AĞRI