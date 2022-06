MELMEK'te kurban kesim kursuna büyük ilgi

Melikgazi Belediyesi bünyesinde bulunan MELMEK'te her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı öncesi kurban kesim kursu verilerek hem teorik, hem de uygulamalı eğitim veriliyor.

MELMEK'te her alanda eğitimler verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Birçok alanda hem sanatsal hem eğitsel kurslar veriliyor. Bir yandan kendilerine meslek öğreterek hayata atılmalarına da vesile oluyoruz. Aynı zamanda hem sosyalleşiyorlar hem de kendileri yeni şeyler öğreniyorlar. Kursumuz sayesinde, vatandaşlarımız kurbanlarının İslami usullere göre ve sağlık kurallarına uygun ortamlarda kesilmesinin gönül rahatlığını yaşıyorlar. Kurban Kesim Kursumuzda Kurban Bayramı'nda acemi kasapların sebebiyet verdiği olumsuz görüntülerin en aza indirilmesi ve ibadete uygun kurban kesimi yapılması için kurs açtık. Kurban kesiminde iş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri ve önemi gibi konularda bu kursumuzda işlenecek. Her Kurban Bayramı'nda yaşanan iş kazalarının önlenmesi için konunun uzmanı kişilerden eğitim alınması gerekiyor. Böylece can güvenliğini tehlikeye atan kazaları önlemiş oluruz. Kursun sonunda uzman kasap tarafından uygulamalı olarak kurban kesimi de yapılacak. Kursiyerlerimize kursun sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da verilecek" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel