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MELMEK glütensiz mutfak ürünleri ile 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' Etkinliğinde tanıtım yaptı

MELMEK glütensiz mutfak ürünleri ile "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" Etkinliğinde tanıtım yaptı

Yerel Haberler

Melikgazi Belediyesi Glütensiz Mutfak Kursu'nun el ürünleri ile 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliğine katıldı.

Melikgazi Belediyesi Glütensiz Mutfak Kursu'nun el ürünleri ile 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte açılan stant da 3 gün boyunca glütensiz olarak yapılan Kayseri'nin yöresel birçok lezzetinin tanıtıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kale içinde yapılan Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı etkinliğimizde bizde MELMEK Glütensiz Mutfak Kursu olarak yerimizi aldık. Kursiyerlerimizin hazırladığı ürünleri burada tanıttık. Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'in koordinasyonuyla kurulan üreten, emek veren birçok kadın kooperatiflerimiz de burada ürünlerini tanıtmış oldu. Kayserimiz birçok lezzetin anavatanı. Yöresel birçok lezzetimiz bulunuyor. Bu tür programlar birlik ve beraberlik açısından çok önemli. Rabbim birliğimizi daim etsin. Kayseri mutfağının tanınırlığının artması ve Kayseri'nin gastronomi turizminin merkezlerinden biri olması temennisiyle. Bu güzel programı düzenleyen Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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