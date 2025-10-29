Haberler

Melissa Kasırgası Jamaika'da Can Kayıplarını Artırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayipler'de etkili olan 5'inci kategori kasırga Melissa, Jamaika'da en az 3 kişinin ölümüne, 13 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kasırga nedeniyle Karayipler genelinde ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Karayipler'de etkili olan ve en şiddetli kasırga seviyesini ifade eden 5'inci kategorideki Melissa Kasırgası nedeniyle Jamaika'da en az 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Kasırga nedeniyle Karayipler'de yaşanan ölümlerin toplam sayısı en az 7'ye ulaştı.

Karayipler'de etkili olan ve son olarak Jamaika'yı vuran 5'nci kategorideki Melissa Kasırgası'nın bilançosu netleşmeye başladı. Jamaika Sağlık ve Refah Bakanı Christopher Tufton, kasırgaya hazırlık amacıyla yapılan ağaç kesim çalışmaları sırasında en az 3 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Jamaika Yerel Yönetim Bakanı Desmond McKenzie ise, ülkenin şimdiye kadar gördüğü en ciddi doğal afetlerden birine tanıklık ettiğini belirterek, "Jamaika'nın en kötü deneyimlerinden birini yaşıyoruz. Altyapımız ciddi şekilde zarar gördü" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Jamaika'ya destek

Jamaika Başbakanı Andrew Holness da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir destek mesajı aldığını belirterek, "ABD Dışişleri Bakanı ve ABD Başkanı bize her zaman iyi davrandılar ve biz de ABD ile her zaman iyi ve güçlü ortaklar olduk. Bu nedenle, sağlayabilecekleri her türlü yardımın, gerekli gördüğümüz her türlü yardımın yapılması için çaba göstereceğiz" açıklamasında bulundu. Jamaika'daki etkisini kademeli olarak yitiren Melissa Kasırgası'nın Küba'nın ardından Bahamalar ile Turks ve Caicos Adaları dahil Karayipler'in diğer bölgelerinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Karayipler'de ölü sayısı en az 7'ye yükseldi

Son gelişmelerle birlikte, Haiti'de heyelan sonucu meydana gelen 3 ölüm ve Dominik Cumhuriyeti'nde kanal temizleme çalışması sırasında yaşanan 1 ölüm ile birlikte, Melissa Kasırgası nedeniyle Karayipler'de yaşanan can kayıplarının sayısı en az 7'ye yükseldi.

Melissa Kasırgası Jamaika'da hayatı felç etmişti

Karayipler'de etki gösteren Melissa Kasırgası son olarak Jamaika'yı vurmuş, hızı saatte 295 kilometreyi bulan rüzgarlara ve şiddetli yağışlara yol açan kasırga en az 240 bin haneyi elektriksiz bırakmıştı. Birçok bölgede maddi hasar meydana gelirken, en az 6 bin kişinin 800'ü aşkın sığınağa tahliye edildiği açıklanmıştı. Birçok kesimde sel baskınları meydana gelmişti. - KİNGSTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı

Dünya devi, on binlerce çalışanını işten çıkardı
Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

"Melissa" hızla ilerliyor! O ülkede önüne geleni yıkıp geçti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.