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Melikgazi personeline yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Melikgazi personeline yangın eğitimi

Melikgazi Belediyesi'nde çalışan personele yönelik Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle uygulamalı hizmet içi yangın eğitimi verildi.

Melikgazi Belediyesi'nde çalışan personele yönelik Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle uygulamalı hizmet içi yangın eğitimi verildi.

İlçede yapılan birçok hizmet ve yatırımda emeği olan personele eğitim vermeye de büyük önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personeller tarafından personelimize yangın çıkış sebepleri, yangınların sınıflandırılması, etkenleri, yangın yerindeki tehlikeler ve hareket tarzı, mücadele ve müdahale yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan maddeler, söndürme prensipleri, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında bilgi verildi. Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenmiş oldu. Bu programlarda personelimize verilen eğitimler faydalı ve önemlidir. Önceliğimiz her zaman personelimizin sağlığı, can güvenliğidir. Her alanda hizmet içi eğitimlerimize de devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi personeline yangın eğitimi

Melikgazi personeline yangın eğitimi

Melikgazi personeline yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Yangın, Yerel, Haberler

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