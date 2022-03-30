Melikgazi'den Şirintepe Mahallesi'ne yeni cami eğitim merkezi müjdesi

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Şirintepe Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Kahraman Çelebi Cami ile Hatice Çelebi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılış törenini yapacaklarını söyledi.

Hayırseverlerle el ele gönül gönüle çalışarak, Kayseri'ye hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Milli birlik ve maneviyatın sembolü olan bir ibadethaneyi ve diyanet eğitim ve kültür merkezini daha Melikgazi ilçesine kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Açılışımız 01 Nisan Cuma günü saat 13.30'da yapacağız. Bu cami ile de bölgenin de güzel bir ihtiyacını karşılamış olacağız. İlçemize birçok hizmeti kazandırıyoruz. Sosyal tesis, okul, sağlık ocağı gibi birçok tesisi ve ayrıca yeni yollar, parklar gibi birçok hizmeti 4 koldan ilçemize kazandırıyoruz. Caminin hemen yanın başına yaptığımız Hatice Çelebi Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bayanların dini ve ahlaki eğitimlerini tamamlamalarına yönelik 3 sınıf ile mescit yer alırken, zihinsel, duygusal, sosyal, dini ve ahlaki gelişimi için, 4-6 yaş dönemindeki çocuklar için 2 adet sınıf ile bir adet toplu etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon bulunuyor. Katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı açılış törenimize bekleriz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel