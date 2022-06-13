Melikgazi'de yaz kursları başlıyor

Melikgazi Belediyesi'nin heyecanla beklenen yaz kursu kayıtları başladı. 19 tesiste 13 alan 65 farklı branşta başlayacak olan yaz kurslarında yaz dönemi boyunca ücretsiz eğitim verilecek.

Sanat dallarını ve meslekleri öğretip sevdirmeye, meslek eğitimleri ile de meslek sahibi olamayan Melikgazililere imkan tanıyan MELMEK'te 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için yaz kursu kayıtlarının başladığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Bu yıl programımızda çocuklarımız için birbirinden faydalı ve eğlenceli kurslarımız yer alıyor. Yaz kurslarında özellikle çocuklar, bir yandan eğitim alırken diğer yandan tatilde sosyalleşerek boş vakitlerini kaliteli ve verimli değerlendirme fırsatını bulacak. Çocuklarımız için spordan eğitime birçok alandaki zengin kurs seçeneklerimizden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Dolu dolu bir sezonun sonunda kurslarımız yaz boyunca da devam ediyor. Yaz kurslarımızda çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onların vakitlerini değerli ve dolu dolu geçirmelerini istiyoruz. Butik çikolata yapımı, değerler eğitimi, el sanatları atölyesi, futbol, basketbol, voleybol, artistik jimnastik, zeka oyunları, resim sanatı atölyesi, üretici yazarlık, dijital fotoğrafçılık, etkili ve hızlı okuma, atık kağıt ve muhtelif ambalajlardan aksesuar yapımı, Türk işaret dili, yaşam becerileri atölyesi, sahne sanatı gibi bir çok kurs sizleri bekliyor. Kurslarımıza başvuru için https://ebelediye.melikgazi.bel.tr/ başvuru kısmından kayıt yaptırabilirsiniz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel