Melikgazi'de yatay mimari için ilk adım atıldı

Melikgazi Belediyesi, depremden sonra şehircilik açısından konutların daha çok yatay mimari, düşük katlı mahalle ve site konseptinde yapılması yönünde örnek bir çalışmanın ilk adımını attı.

Melikgazi için geniş ve büyük bir projeyi daha hayata geçirmek için projeyi masaya yatırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak özellikle depremden sonra şehircilik açısından konutların daha çok yatay mimari, düşük katlı ve mahalle ve site konseptinde yapılması yönünde örnek bir çalışmamız var. Özellikle müstakil ev çalışması. Eskiden olduğu gibi bir mahalle kültüründe iki katlı, küçük bir bahçesi olan, önünde otoparkı olan. Şuanda Altınoluk bölgesinde asri mezarlığa yakın, 100 bin metrekarelik bir alanı kapsayan büyük bir alanda da böyle bir çalışmamız var" dedi. Proje için yapılan çalışmanın son hale geldiğini yakında ihale yapacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi;

"Kat karşılığı ihale ve müteahhitlerimize vererek daha ucuz, daha geniş ve vatandaşlarımızın bahçeli bir şekilde konut olarak yaşaması için değişik bir konsept olacak Yurtdışında birçok insanların gördüğü gibi yeni bir yaklaşım. İnşallah tutarsa bundan sonra zannediyorum yüksek katlı modası bitip tekrar düşük katlı, 2 katlı, 3 katlı, 4 katlı evlere yönelik bir çalışma olacak. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. Yakında ihalesine çıkacağız. İnşallah burada yapacağımız ihalede vatandaşlarımız sağlıklı ve huzurlu bir şekilde oturabilir. Aynı zamanda çok şık, güzel bahçeleri olacak. Küçük küçük 100 metrekarelik bahçeler. Hobi bahçesinin daha büyüğü. Yaz kış oturabilecekleri siteler oluşmaya başlayacak. Bu ilk çalışmamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." - KAYSERİ