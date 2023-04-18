Melikgazi'de sahur buluşması

Melikgazi Belediyesi Kadir Gecesi dolayısıyla Hunat Camii'nde düzenlediği programda sahur etkinliği gerçekleştirdi.

Ramazan Ayı'nın özünde birlik, beraberlik ile paylaşma gibi değerlerin olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile ulvi duyguları pekiştirmek amacıyla bu tür organizasyonlar düzenliyor, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Hunat Camii'nde vatandaşlarımızla birlikte Kadir Gecesi'nin rahmetiyle, sahur soframızı paylaştık. Ramazan Ayı bereket ayıdır. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilenir. Bu programlar; gelecek neslin yetişebilmesi ve gelecek yıllara bu değerlerimizi koruyarak aktarabilmemiz için çok önemli. Rabb'im, birliğimizi ve muhabbetimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Tüm Kayserili hemşerilerimin birlik ve beraberlik içinde, sevdikleri ve aileleriyle nice mutlu bayramlara erişmesi temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ