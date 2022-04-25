Melikgazi'de ilaçlama sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melikgazi'de ilaçlama sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Melikgazi'de ilaçlama sürüyor

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla; pek çok tehlikeli hastalığın taşınmasında tehlike arz eden larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Melikgazi Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla; pek çok tehlikeli hastalığın taşınmasında tehlike arz eden larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Ter türlü haşereye karşı üreme alanlarında belirli bir program dahilinde periyodik olarak ilaçlama yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Belediyemizin belli periyotlarla sürdürdüğü ilaçlama çalışmaları ile bu yazı rahat ve huzurlu geçireceğiz. İlaçlama ekiplerimiz, ilçe genelinde düzenli olarak topluma açık ortak kullanım alanlarında, su kanalları, foseptik çukurları, çöp kovaları, mazgallar ve yeşil alanlarda doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar ile ilaçlama yaparak, larva, sivrisinek ve karasinek mücadelesinde hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu bilinçli mücadele ile çevre ve toplum sağlığını korumak istiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir yaz sezonu geçirmesini sağlamak" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Melikgazi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title