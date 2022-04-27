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Melikgazi'de bir hizmet daha hayata geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Melikgazi'de bir hizmet daha hayata geçiyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri İl Müftülüğü ve hayırsever işbirliği ile Erciyes Üniversitesi'nde yapılan Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami'nin cuma günü ibadete açılacağını söyledi.

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri İl Müftülüğü ve hayırsever işbirliği ile Erciyes Üniversitesi'nde yapılan Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami'nin cuma günü ibadete açılacağını söyledi.

Erciyes Üniversitesi kampüs alanında GEN-KÖK Merkezi yanına yapılan caminin 29 Nisan Cuma günü saat 13.30'da düzenlenecek törenle açılışının gerçekleşeceğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri'nin neresine baksanız, okul, dini tesis ve üniversitelerimizin binalarında, hep bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri, hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim ve ibadethanelere yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Erciyes Üniversitemizde bir cami ihtiyacı vardı, bu ihtiyaç el birliği ile giderilmiş oldu. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Camimizin Kayseri'mize hayırlı olmasını diler, cuma günü yapacağımız açılışımıza tüm hemşerilerimizi bekleriz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu, Erciyes, Kayseri, Cuma, Yerel, Haberler

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