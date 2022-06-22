Melikgazi'de 4 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesi hizmete açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışment Gazi, Demokrasi, Köşk ve Hunat Mahallelerinde yapımı tamamlanan kütüphaneler ile Yıldırım Beyazıt, Danışment Gazi, Tınaztepe'deki sosyal tesisler içine yapılan teknoloji atölyelerinin hizmete açılacağını söyledi.

4 Kütüphane ve 3 Teknoloji Atölyesi'nin 25 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te açılışının yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi'de birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İhtiyaç olan yerlerde hızla çalışmalarımızı yapıp tamamlıyoruz. Ama özellikle butik projelerle mahallerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Amacımız merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasıdır. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ders çalışacak rahat mekanların olması önemliydi. Bizde bu noktada Eğitimin daha kaliteli bir seviyeye gelmesi için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz. İnşallah bu güzel kütüphaneler, güzel nesillerin, iyi nesillerin yetişmesine hizmet edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Köşk Mahallesi Kütüphanesinde 25 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz toplu açılış törenimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel