Melikgazi'de 35 adet taşınmaz ihale ile satılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melikgazi'de 35 adet taşınmaz ihale ile satılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Melikgazi'de 35 adet taşınmaz ihale ile satılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te mülkiyeti belediyeye ait olan 35 adet taşınmaz için açık teklif usulüyle satış ihalesi yapacaklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te mülkiyeti belediyeye ait olan 35 adet taşınmaz için açık teklif usulüyle satış ihalesi yapacaklarını söyledi.

Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, Talas-Mevlana ve Tacettinveli Mahallesi'nde bulunan taşınmazları satışa sunacaklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Dairelerimiz oturmaya hazır vaziyette. İhale günü alıp, ertesi gün taşınabilirsiniz. İhalemiz ile ilgili detaylı bilgileri https://www.melikgazi.bel.tr/ihaleler adresinden öğrenebilirsiniz. 27 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda dairelerimiz ve ofislerin ihalesi yapılacak. 2+1 ve 3+1 olan çeşitli büyüklükteki dairelerimizi ve bürolarımızı almak isteyen hemşehrilerimizi belediyemize bekleriz. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. İnşallah ihalemizden alacağınız evinizde hemen hiç beklemeden oturabilirsiniz. Daireleri ve büroları alacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Kazım Karabekir Talas Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title