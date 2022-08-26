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Melikgazi, daha güvenli ulaşım için yol çizgi çalışması yapıyor

Yerel Haberler

Melikgazi, daha güvenli ulaşım için yol çizgi çalışması yapıyor

Melikgazi Belediyesi, daha konforlu ve nitelikli bir hale getirdiği Battalgazi Bulvarında ulaşımda güvenliği sağlamak amacıyla yol çizgi çalışması yaptı.

Melikgazi Belediyesi, daha konforlu ve nitelikli bir hale getirdiği Battalgazi Bulvarında ulaşımda güvenliği sağlamak amacıyla yol çizgi çalışması yaptı.

Trafik akışını güvenli bir şekilde sağlamak için yeni yapılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol çizgi çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak yol çalışmalarını her zaman titizlikle sürdürüyoruz. Neredeyse her mahallemizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Battalgazi Mahallemizde kaldırımlarıyla, otoparklarıyla ve ağaçlandırmasıyla beraber çok nitelikli bir bulvar kazandırmıştık. Yeni yollarda ve çizgisi eskiyen, silinen yollarda yol çizgi çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önemsiyoruz. Sürücülerin ulaşımını en kolay ve güvenli şekilde sağlaması için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yapılan çizgi çalışması ile yol güvenliğini artırarak riskleri en aza indiriyoruz" dedi.

Selçuklu Mahallesi'ne yeni yapılan Selçuklu Pazar Yerinde de çizgi çalışmaları yapılarak esnafların stantları şeritlerle belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Selçuklu Yerel Haberler

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