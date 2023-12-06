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Melikgazi Belediyesi, Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu'nun temel çalışmalarını inceledi

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever Osman Ulubaş'ın iş birliği ile hayata geçirilecek olan Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu'nun temel çalışmalarını yerinde inceledi. Okulun temel atma töreni 09 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Köşk Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever Osman Ulubaş'ın iş birliği ile hayata geçirilecek olan Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu'nun temel çalışmalarını yerinde inceledi.

Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu'nun Temeli Atılıyor

09 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te okulun temel atma töreninin gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Köşk Mahallemizde Osman Ulubaş Anaokulu, Lisesi ve Spor Salonu var. Bu okulun hemen yanına bu bölgede ihtiyaç duyulan ilkokul ve ortaokul olmak üzere 2 adet okulun daha temelini atıyoruz. Cumartesi günü Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi Belediyemiz ve Hayırseverimiz Osman Ulubaş'ın iş birliği ile hayata geçireceğimiz okullarımızın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Yeni okullarımız ile bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Allah Osman Amca'ya güç verdikçe, yeni hayırlar yapmaya devam edecek inşallah. Hayırlı olsun. 09 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te düzenleyeceğimiz temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Hayırsever Osman Ulubaş ise, "Vatanımız ve milletimiz için hayırlı bir okul olmasını dilerim. Sizlerin vasıtasıyla buradan hayırlı çocuklar çıkacak inşallah. Okulumuzun hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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