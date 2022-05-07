Melikgazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı - Haberler

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Melikgazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Melikgazi Belediyesi'nde deprem tatbikatı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, depreme karşı bilinç oluşturma ve deprem sonrasında kurtarma ve doğru hareket etme amacıyla tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, depreme karşı bilinç oluşturma ve deprem sonrasında kurtarma ve doğru hareket etme amacıyla tatbikat düzenlediklerini söyledi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, belediye binasında düzenlenen tatbikat sonucunda çalışanların bir deneyim kazandığını söyleyerek, "Allah korusun ama bir tehlikeye karşı izlenebilecek yol haritası çıkarılmış oldu. Deprem esnasında hızlıca binayı tahliye eden personeller ekiplerin talimatları doğrultusunda hareket edip toplanma bölgesine gitti. Bugün bu tatbikatlar, yarın deprem anında nasıl davranmamız gerektiğini, hayatımızı nasıl kurtarabileceğimizi bize öğretiyor. Deprem; ülkemizin bir gerçeği. Rabbim afetten ülkemizi korusun. Ancak bizler de her daim hazırlıklı olmamız gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu, Yol Haritası, Tatbikat, Deprem, Yerel, Haberler

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