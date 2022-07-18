Melikgazi Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melikgazi Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi'nin başlattığı tüm mahallelere yönelik temizlik çalışması Tınaztepe ve Kocatepe Mahallesi ile devam etti.

Melikgazi Belediyesi'nin başlattığı tüm mahallelere yönelik temizlik çalışması Tınaztepe ve Kocatepe Mahallesi ile devam etti.

İlçe genelinde her hafta rutin olarak genel toplu temizlik çalışması yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Tüm ekip olarak belediyemiz gün boyunca iki mahallede temizlik çalışma yaptı. Mahalle mahalle topyekün çalışma yapıyoruz. Her alanda farklı çalışmalarımız devam ediyor. Bu haftada Tınaztepe ve Kocatepe Mahallesinde toplu temizlik çalışması yapıldı. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında yollar yıkanıyor, kaldırım ve yol kenarları temizleniyor, süpürülüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde büyüyen otları makinelerle biçerken, yollar tazyikli su ile yıkanıyor, yol kenarları ve kaldırımlar titizlikle temizleniyor. Çalışmaların ardından kaldırım ve yol kenarlarındaki otların tekrar büyümemesi için ilaçlama yapılıyor, çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor. Lütfen daha güzel bir çevrede yaşamamız için temizlik kurallarına uyalım" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Hisarcık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title