Melikgazi Belediye Başkanı İşçilere Çorba ve Simit İkram Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İnecik Tesisleri'nde çalışan temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölye işçileriyle bir araya gelerek, onlara çorba ve simit ikram etti. Başkan Palancıoğlu, çalışanlara teşekkür ederek, birlikte daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; İnecik Tesisleri'nde bulunan temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölye çalışanlarıyla bir araya gelerek, onlara çorba ve simit ikram etti.

Emeğin en yüce değer olduğunu bilerek çalışan mesai arkadaşlarına çalışmaları için teşekkür eden Başkan Palancıoğlu; "Belediyemizin İnecik Tesisleri'nde temizlik, ulaşım, geri dönüşüm ve atölyede çalışan işçilerimizi ziyaret ederek, bir araya geldik. Bugün sıcak çorba ve simit eşliğinde mesaiye başladık. Biz Melikgazi olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Melikgazi'miz için büyük bir emek özveri ile birlikte çalışıyoruz. İlçede vatandaşlarımızın nitelikli hizmet alması için gece gündüz çalışan, önemli görev üstlenen bir ekibimiz var. Yaptıkları iş gerçekten zor ve övgüyü hak ediyor. Her ne kadar onlar vitrinin önünde olmasalar da, belediyemizin emeğini, yükünü çeken ulaşım, temizlik, park ayrıca tüm birimlerdeki arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi eksiltmesin. Melikgazi'mize hep birlikte hizmet ediyoruz, inşallah daha da gayretli çalışmalarla Melikgazi'mizi daha ileri taşıyacağız" dedi. - KAYSERİ