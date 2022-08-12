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Melikgazi, asfalt yenileme çalışmaları ile daha konforlu ulaşım sunuyor

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Melikgazi, asfalt yenileme çalışmaları ile daha konforlu ulaşım sunuyor

Melikgazi Belediyesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 2,5 kilometre uzunluğa sahip olan bozuk ve yıpranmış yolun asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 2,5 kilometre uzunluğa sahip olan bozuk ve yıpranmış yolun asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi olarak her mahallede asfaltlama çalışmasına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Şu anda Gesi Fatih Mahallemizdeyiz. Burada gerçekten eskimiş olan büyük bir hat vardı. 2,5 kilometrelik asfalt hattını yeniliyoruz. Bu bölgeyi yaptığımız park, cami ve inşaat çalışmaları ile güzel bir mahalle haline getirmek istiyoruz. Eskimiş yollarımızı da plan program dahilinde yenilemeye devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Muhtarımız söyledi biz de plana aldık. Aynı zamanda buradaki parkımızla ilgili vatandaşlarımızın talepleri de var. Mahallemizi güzelleştirmek için gücümüz çerçevesinde buraya da diğer mahallelere olduğu gibi hizmet edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Fatih Yerel Haberler

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