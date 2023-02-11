Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melek öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Yerel Haberler

Melek öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde görev yapan ve deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ortaokul öğretmeni Melek Akkoç, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde görev yapan ve deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ortaokul öğretmeni Melek Akkoç, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Antakya Gazi Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Melek Akkoç, 6 Şubat'ta enkaz altında kaldı. Enkazdan cansız bedenine ulaşılan Akkoç'un cenazesi, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi. Genç öğretmenin cenazesi, öğle namazının ardından yapılan cenaze töreniyle gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. - MANİSA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turgutlu Antakya Manisa Hatay Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title