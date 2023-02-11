Melek öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı Yerel Haberler Hatay'ın Antakya ilçesinde görev yapan ve deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ortaokul öğretmeni Melek Akkoç, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde görev yapan ve deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ortaokul öğretmeni Melek Akkoç, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Antakya Gazi Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Melek Akkoç, 6 Şubat'ta enkaz altında kaldı. Enkazdan cansız bedenine ulaşılan Akkoç'un cenazesi, memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi. Genç öğretmenin cenazesi, öğle namazının ardından yapılan cenaze töreniyle gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Turgutlu Antakya Manisa Hatay Yerel Haberler

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