Melahat Akdemir'in 29 Yıldır Eşine Olan Fedakarlığı Takdir Topluyor

Düzce'de yaşayan Melahat Akdemir, geçirdiği iş kazası sonrası tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan eşi Cengiz Akdemir'e 29 yıldır sevgi ve özveriyle bakıyor. Eşini bir an bile yalnız bırakmayan Akdemir, gösterdiği fedakarlık ve bağlılıkla takdir topluyor.

Cengiz Akdemir 29 yıl önce iş kazasında elektrik direğinden düşerek belini kırdı. Evliliğinin 4'üncü ayında felç kalarak hem fiziksel hem de psikolojik zorluklarla mücadele eden Cengiz Akdemir'in (53) en büyük destekçisi ise eşi Melahat Akdemir (50) oldu. Melahat Akdemir, her gün eşini kucağında taşıyarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Engelli aracıyla dışarı çıkarttığı eşine adeta bir bebek gibi bakan Melahat Akdemir, fedakarlığıyla çevresinden büyük takdir topluyor.

"Çok mutluyuz"

Eşine olan sevgisini dile getiren Melahat Akdemir, "Severek evlendik. Evlenmeden önce 9 yıl sevgili günlerimiz oldu. Sonrasında kaçtım ve evlendik. Evlilikte 29 yılımız oldu. Mutluyuz ve huzurluyuz. Allah herkese böyle evlilik nasip etsin. Biz çok mutluyuz" dedi.

"Evlendikten 4 ay sonra kaza geçirdim"

Evliliklerinde 29 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Cengiz Akdemir ise, "Evliliğimizin 4'ncü ayında iş kazası geçirdim. Direkten düştüm ve belim kırıldı. Belden aşağım felçli. O günden bu güne eşim ile birlikteyiz. Ben ona 'eş' değil de 'melek' diyorum. Allah'ım bana bir melek verdi. Onunla birlikte yaşayıp gidiyoruz. Evlilikte 30 yılımız oldu. Nice onlu yıllara diyorum" diye konuştu.

"Düşünmeden evlenmeyin"

Akdemir, uzun evliliklerinin sırrını da paylaşarak, "Gençlere tavsiyem düşünmeden evlenmesinler. Bir aşk hissediyorlar ve o anda karar verip, 'hadi evlenelim' diyorlar ama her şeyi iyice değerlendirmeleri lazım. Evlendikten sonra da sabırlı olmak şart. Birisi kızdığı zaman diğeri susacak, görmeyecek" şeklinde konuştu. - DÜZCE