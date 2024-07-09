Meksika'nın Survivor'ı Bursa'da çekildi

Meksika'nın bir televizyon kanalında yayınlanan "La Isla Desafio en Turquia" yarışmasının bazı çekimleri Bursa'da yapıldı.

Meksika'nın Survivor'ı olarak bilinen "La Isla Desafio en Turquia" yarışmasının bazı bölümleri Bursa'da Mudanya, Karacabey, İznik, Kocayayla ve Uludağ'da çekildi. Türkiye'de farklı illerde çekimlerin devam edeceği öğrenilen yarışmada, Survivor'da olduğu gibi yarışmacılar parkurları tamamlayarak sınırları zorluyor. Ayrıca yarışmanın fragmanlarında çekim yapılan bölgenin tanıtımları da yayınlanarak turizme katkı sağlanıyor. - BURSA