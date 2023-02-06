Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'dan Türkiye ve Suriye'ye yardım

Yerel Haberler

Meksika'dan Türkiye ve Suriye'ye yardım

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderileceğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderileceğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderileceğini açıkladı. Türkiye ve Suriye'yi vuran depremler nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade eden Obrador, Meksika'nın her iki ülkeye de yardım ekipleri göndereceğini bildirdi. Türkiye'de birkaç saat arayla biri 7.7, diğeri 7.6 olmak üzere iki büyük deprem meydana geldiğini ve hem Türkiye hem de Suriye'de en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğine, binlerce insanın ise yaralandığına değinen Obrador, Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içerisinde olduklarını aktardı.

Yardım organize edilmesi için talimat verdi

Ülkesinde enkaz altında mahsur kalanları kurtarma konusunda uzman ekiplerin bulunduğunu açıklayan Obrador, Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı (SEDENA) ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'na (SEMAR) Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek yardımın organize edilmesi için talimat verdiğini belirtti. Obrador, yardımın en kısa sürede gönderilebilmesi için organizasyona bugün bir an önce başlanacağını ifade ederek, ülkede organizasyona katılmak isteyen diğer kuruluşlara da davette bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk halkına başsağlığı

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen depremin yol açtığı hasar ve talihsiz can kayıpları için Türk halkına başsağlığı dileyerek, bu zor zamanda dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti. - MEXİCO CİTY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Suriye Sonora Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title