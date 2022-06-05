Meksika'da tako yeme yarışması: 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yedi - Haberler

Meksika'da yapılan tako yeme yarışmasında bir yarışmacı 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yiyerek, 50 bin Meksika pezosu kazandı.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Monterrey kentinde Festival del Gordo (Şişman Festivali) düzenlendi. Tako yeme yarışmasının düzenlendiği festivalde 10 kişi 50 adet takoyu en kısa sürede yiyerek birinciliği almak için yarıştı. ABD'nin Teksas eyaletinden gelen bir yarışmacı 50 adet takoyu 2 dakika 30 saniyede yiyip bitirerek yarışmayı kazandı ve 50 bin Meksika pezosu (2 bin 558 dolar) ödülünün sahibi oldu ve kendisine tako şeklinde kupa hediye edildi. Yarışmanın galibi yarışmacı, ödül töreni sırasında "Kendimi iyi hissediyorum, daha fazla yiyebilirim. Bana tatlı getirin" dedi.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel