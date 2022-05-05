Meksika'da düzenlenen Nazi temalı düğüne Yahudilerden tepki

Meksika'da düzenlenen Nazi temalı düğüne Yahudi cemaati tepki göstererek sorumluların cezalandırılması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu.

Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde 29 Nisan'da düzenlenen ve Nazi lideri Adolf Hitler ile eşi Eva Braun'un evliliğinin 77'nci yıl dönümüne denk getirilen düğünde damat Nazi subayı üniforması, gelin ise gamalı haç işlemesi olan beyaz bir gelinlik giydi. Bazı davetlilerin de Nazi üniformasıyla katıldığı düğünde, gelin arabasının üzerinde ise gamalı haç figürleri olduğu görüldü.

Nazi temasıyla yapılan bu düğüne karşı Meksikalı hiçbir kamu kuruluşunun yaptırım uygulamaması Yahudi cemaatinin tepkisine neden oldu. Arjantin'de bulunan Simon Wiesenthal adlı sivil toplum kuruluşu, 6 milyon Yahudi'nin ölümüne neden olan soykırımı görmezden gelerek düzenlenen düğüne karşı yaptırım uygulanması için Meksikalı yetkililere çağrıda bulundu.

Simon Wiesenthal'in uluslararası ilişkiler sorumlusu Shimon Samuels yaptığı açıklamada, Meksika'nın Birleşmiş Milletlerde (BM) Yahudi soykırımına ve her türlü ırkçılığa karşı oy kullandığını bildiklerini belirterek, Meksikalı kamu kuruluşları ve insan hakları derneklerinin yapılan bu düğüne karşı tepkisiz kaldığını, bir an önce yetkililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi.

Merkezin Latin Amerika sorumlusu Ariel Gelblung ise, yaşanan olayın soykırımda öldürülen 6 milyon kişinin hatırasına saygısızlık olduğunu belirterek, soykırımı inkar eden veya aşağılayanları şiddetle kınadıklarını ifade etti. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / Yerel