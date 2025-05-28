Mekke'de Hacı Adayları Filistin için Dua Etmekte

Mekke'de Hacı Adayları Filistin için Dua Etmekte
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Hicri 1446 yılı hac menasiklerini yerine getirmek üzere Mekke'ye gelen hacı adayları, Filistin'deki zülüm altında kalan kardeşleri için dua etti. Türkmenistan'dan gelen bir grup hacı adayının fasih Türkçe ile yaptığı dua, Türkiye'den gelen hacı adayları tarafından da desteklendi.

Hicri 1446 yılı hac menasiklerini yerine getirmek için Mekke-i Mükerreme'ye gelip Kabe'ye koşan hacı adayları, Filistin için dua ediyorlar.

Tavafta Türkmenistan'dan gelen bir grubun Anadolu'dan gelen Türklerin de anlayabilecekleri şekilde yaptığı dua dikkat çekti. Türkmenistan hacı grubundaki gençlerin ilk olarak Allah'ın nurunu görmek istediklerini belirtmelerinden sonra hasseten Gazze ve Filistin'de zülüm altındaki kardeşlerinin kurtulmaları için yaptıkları yalvarış bütün Müslümanların gönlüne su serpti. Türkmenistan kafilesinin fasih bir Türkçe ile yaptıkları duaya Türkiye'den gelen hacı adayları da iştirak ettiler. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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