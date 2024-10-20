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Mekatronik Uzmanlık Programı için Kursiyer Seçimleri Tamamlandı

Mekatronik Uzmanlık Programı için Kursiyer Seçimleri Tamamlandı
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Eskişehir Sanayi Odası'nın BEBKA desteği ve Festo iş birliğiyle gerçekleştirilen Mekatronik Uzmanlık Programı için 180'in üzerinde başvuru alındı. Kursiyerler, 120 saatlik teknik eğitim alacak ve program sonunda ESO üyelerinde istihdam edilmesi hedefleniyor.

Eskişehir Sanayi Odası'nın BEBKA mali desteği ve Festo iş birliğinde gerçekleştireceği Mekatronik Uzmanlık Programı'nın kursiyer seçimleri tamamlandı.

Bahsi geçen programa 180'in üzerinde başvuru alındı. Toplamda 120 saatlik detaylı bir teknik eğitim alacak olan kursiyerlerin program sonunda ESO üyelerinde istihdam edilmesi hedefleniyor. Ayrıca mekanik ve elektronik bakım-onarım alanlarında Eskişehir sanayisine nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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