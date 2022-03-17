Mehmetçiğe leblebi ve mektup gönderdiler - Haberler

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Mehmetçiğe leblebi ve mektup gönderdiler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mehmetçiğe leblebi ve mektup gönderdiler

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, ilkokul öğrencileri Çanakkale zaferi haftası nedeniyle içerisinde Çorum leblebisi ve askerlere yazılmış teşekkür mektuplarından oluşan koliler Hakkari'ye gönderildi.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, ilkokul öğrencileri Çanakkale zaferi haftası nedeniyle içerisinde Çorum leblebisi ve askerlere yazılmış teşekkür mektuplarından oluşan koliler Hakkari'ye gönderildi.

Yavuz Selim İlkokulu 2. sınıf ve anasınıfı öğrencileri, Çanakkale zaferi haftası münasebetiyle öğrencilerde milli bilinci uyandırmak ve Mehmetçiklere olan minnet duygusunu vurgulamak amacıyla 'Kalbimizdesiniz' sloganıyla, bir öğrencinin babasının görev yaptığı Hakkari Yüksekova'daki askeri birliğe Çorum'un meşhur leblebisi ve içerisine askerlere yazılmış teşekkür mektupları konularak gönderildi. - ÇORUM

Mehmetçiğe leblebi ve mektup gönderdiler

Mehmetçiğe leblebi ve mektup gönderdiler

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale, Sungurlu, Hakkari, Çorum, Yerel, Haberler

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