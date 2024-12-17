Mehmet 'Usta' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket aldı

Eskişehir'de hem torununa göz kulak olan hem de okulun tüm eksiklerini tamir eden 80 yaşındaki Mehmet Coşkunlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına katıldı.

Eskişehir'de bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 15 yaşındaki torununu yalnız bırakmak istemeyen 80 yaşındaki dede Mehmet Coşkunlar, hem onu gözetlemek hem de eğitime katkıda bulunmak amacıyla okulda gönüllü görevli olmuştu. Torunu dersteyken okulun kapısından sırasına, lavabosundan duvarına kadar bozulmuş her şeyi tamir eden Coşkunlar, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportaj sonrası Türkiye'de gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masaya oturdu

Mehmet Coşkunlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" programına davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ile aynı masaya oturan Coşkunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile aynı karede yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Coşkunlar'a plaket verdi. - ESKİŞEHİR