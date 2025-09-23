Mehmet Nezih Hacıalioğlu'nun TÜRSAB Başkan Adaylığı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği seçimleri yaklaşırken, turizm sektörünün çok yakından tanıdığı Mehmet Nezih Hacıalioğlu başkan adaylığını açıkladı.

Türkiye'nin turizm sektöründeki seyahat acentalarını temsil eden TÜRSAB'ta, Kasım ayında gerçekleşecek 26. Genel Kurul öncesi hareketlilik başladı. Hacıalioğlu, "Kasım ayında gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık adaylığımı açıkladım. Biz projelerden öte TÜRSAB'ı nasıl yöneteceğimiz ile ilgili anlatımlarımızı yapacağız. Şuan ki yönetiminden kaynaklanan sorunlarını çözdükten sonra projelerimize geçeceğiz. Ülkemize giren turist sayısını ve ülkemizin turizm gelirlerini artırmaya yönelik kurulmuştu ancak şu an gelmiş olduğumuz noktada sadece ve sadece kendi varlığını korumaya çalışan kapalı kutu durumunda. Bahsetmiş olduğum yönetim problemi budur. Gelmiş olduğumuz noktada bunlar arasındaki koordinasyonu sağladığımız anda iç turizmle ilgili sorunlarımız hallolacak. Bu birliktelikle Bakanlığımız ve STK'lar ile beraber yapmış olduğumuz çalışmalarla da ülkemizin tanıtımına yönelik çok büyük projeler gerçekleştireceğiz. Turizm bir bilinçtir. Turizmden bahsettiğimizde içinde zaten 'tur' kelimesi geçer. Ülkemizde iç turizm olarak tabir edilen konu sadece deniz, kum, güneş ve otelden ibarettir. TÜRSAB'da yönetim kurulu üyeliği yapmış olduğum dönemde de insanlar bana, 'bayramda ne yapmalarını tavsiye edersiniz' diye sorduğunda genelde hep şu kelimeleri duyarsınız, 'rezervasyonlarını yapsınlar, rezervasyonsuz gitmesinler.' Ben ise şunu söylüyordum; 'tatilci değil, turist olsunlar.' Biz turizm bilincini önce halktan başlatacağız ve halkımıza ülkemizin güzelliklerini tek tek tanıtacağız. Ülkemiz tüm turizm bileşenlerini sağlayabilecek bir bölge. Kayağından kış turizmine, termal turizminden tutun bütün bileşenler var" ifadelerini kullandı.