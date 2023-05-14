Mehmet Demir oyunu kullandı

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mehmet Demir, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Mesleki Eğitim Merkezi'nde kullandı.

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mehmet Demir, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Mesleki Eğitim Merkezi'nde kullandı.

Demir oy verme işlemini, saat 11.00'de Durak Mahallesi'ndeki Tavşanlı Mesleki Eğitim Merkezi'nde 1040 1173 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Demir, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA