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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 19 Mayıs'ı kutladı

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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku ve gururla kutladıklarını ifade etti. Çıkmaz, 19 Mayıs'ın milli mücadelemizin başlangıcı olduğunu ve bağımsızlık meşalesinin hiç sönmeyeceğini belirtti. Ayrıca, Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi vurgulayarak, gençlerin ülkeyi güçlendireceklerine inandığını dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku ve gururla kutladıklarını ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz, "19 Mayıs, milli mücadelemizi başlatan ilk ve büyük adımın yıl dönümüdür. Milletimizin hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesidir. Tam 105 yıl önce Samsun'da milli mücadeleyi başlatan bu meşale her zaman yanacak ve yolumuza ışık olmaya devam edecektir" dedi.

Başkan Çıkmaz, mesajında, "19 Mayıs 1919'un yıldönümünün bayram olması Atatürk'ün gençliğe verdiği önemin ve değerin en büyük göstergesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe hitabında, 'Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz' diyerek, Türk gençliğine tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. Gençliğimizin bu önemli sorumluluğun bilinciyle hareket ederek ülkemizi her anlamda daha da güçlendirecek olmalarına inancımız tamdır. Gençlerimizin bu tarihi görevi başarı ile yerine getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarına inanırken, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize umutla bakıyor, emin adımlarla ilerliyoruz. Bu duygularla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutlarken, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını bir kez daha ifade ediyor ve tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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